İşte KAP'a yapılan açıklama;
05.07.2017 Tarihinde yaptığımız bildirimde Şirketimiz ile Denizbank A.Ş ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş (Konsorsiyum Bankaları) arasında, güncel banka kredilerinin refinansmanı ve ticari borçların finansmanında kullanılmak üzere kredi kullanımı konusunda mutabakata vardığımız kamuoyunun bilgisine sunulmuştu. Söz konusu kredi kullanım kararından vazgeçildiğini kamuoyunun bilgisine sunarız. (Kaynak: hurriyet.com.tr)
Beşiktaş KAP'a bildirdi! Vazgeçtik...
Beşiktaş Kulübü, Denizbank ve Ziraat Bankası'ndan çekilecek olan kredi kullanımından vazgeçtiğini KAP'a bildirdi.Spor - 02.07.2018 13:26
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