Beş aylık bebeğe 22 bin dolarlık ayakkabı!

ABD'li reality şov yıldızı Kylie Jenner, beş ay önce kucağına aldığı kızı Stormi'nin ayakkabı koleksiyonunu Snapchat'te takipçileriyle paylaştı.

Dünya Magazin - 05.07.2018 11:35
Beş aylık bebeğe 22 bin dolarlık ayakkabı!
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Kylie Jenner, kızına beş ayda 22 bin dolar değerinde ayakkabı satın almış. Ünlü tasarımcıların imzasını taşıyan minik ayakkabılar için büyük bir dolap yaptıran 20 yaşındaki ABD'li magazin yıldızı, Stormi'nin en sevdiği modelleri takipçilerine gösterdi. Ayakkabı koleksiyonunda; bin dolarlık Giuseppe Zanotti patikten 275 dolarlık Gucci terliğe kadar pek çok farklı model bulunuyor.

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