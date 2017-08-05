Berrak Tüzünataç'a Metin Hara sorulunca...

Magazin - 05 Ağustos 2017 13:40

Berrak Tüzünataç ile Birkan Sokullu tropikal tatilde!

Berrak Tüzünataç'tan Metin Hara'ya sert sözler!

Berrak Tüzünataç: Farklı bir proje teklifi gelirse...

Adriana Lima ile aşk yaşayan Metin Hara'nın Ayşe Arman'a verdiği röportajda eski sevgililerinin isimlerini sayması tepki toplamıştı. Hara'nın "Eski sevgililerimi Google’ladın mı? Aslı Tandoğan, Ekin Türkmen, Müge Boz, Beste Kökdemir. Bunlar benim eski sevgililerim. Hepsi inanılmaz güzel" sözlerine en büyük tepkiyi verenlerden birisi de Berrak Tüzünataç olmuştu.Güzel yıldız önceki gün spor ve rahat kıyafeti ile kameralara yansıdı. Tüzünataç'a Metin Hara ile söylediği bu sözler hatırlatıldı. Acelesi olmasına rağmen soruya cevap veren oyuncu, “Gerekli açıklamaları zaten yaptım, artık daha fazla söyleyecek bir şey yok" ifadelerini kullandı.