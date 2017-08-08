Berrak Tüzünataç yaz boyunca gölgede kaldı!

Çeşme, Mikonos ve Bali’ye tatil yapan Berrak Tüzünataç, 1 aylık tatilinde hep gölgede kaldı. Neden böyle yaptığının da sebebi de belli oldu.

Magazin - 09 Ağustos 2017 07:00
Berrak Tüzünataç yaz boyunca gölgede kaldı!
Oyuncu Berrak Tüzünataç Çeşme, Mikonos ve Bali’ye gitti. Berrak Tüzünataç, 1 aylık tatilde güneşe hiç çıkamadı. Berrak Tüzünataç sezon tatilinde olan ‘Fi’ dizisinde oynuyor. Çekimler tekrar başladı. Senaryo gereği Berrak’ın beyaz tenli olması gerekiyor. Bu nedenle Berrak Tüzünataç yaz boyunca gölgede kaldı.

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