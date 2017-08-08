Magazin - 09 Ağustos 2017 07:00

Oyuncu Berrak Tüzünataç Çeşme, Mikonos ve Bali’ye gitti. Berrak Tüzünataç, 1 aylık tatilde güneşe hiç çıkamadı. Berrak Tüzünataç sezon tatilinde olan ‘Fi’ dizisinde oynuyor. Çekimler tekrar başladı. Senaryo gereği Berrak’ın beyaz tenli olması gerekiyor. Bu nedenle Berrak Tüzünataç yaz boyunca gölgede kaldı.