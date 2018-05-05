Berna Laçin setlere geri dönmüyor!

Magazin - 05.05.2018 11:05

Berna Laçin'in Avusturya'daki zor anları!

Berna Laçin, uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Gelen teklifleri ısrarla geri çeviren ünlü oyuncu, neden projelerde yer almadığını dile getirdi.Ünlü oyuncu Berna Laçin, setlerdeki ağır çalışma şartlarından dolayı üç yıldır gelen teklifleri kabul etmediğini belirtti ve Laçin şöyle ekledi: " Ben yaşamak istediğim için çalışmıyorum. 10 sene önce söylemiştim ‘Bu kadar uzun saatler çalışmam’ diye. Çok paran olsa ne olacak ki yaşamadıktan sonra. Bu kadar çok çalışıp hasta oluyorsun ve kazandığın parayı da hastanelere veriyorsun."