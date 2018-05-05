Berna Laçin setlere geri dönmüyor!

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Berna Laçin gelen teklifleri neden geri çevirdiğini açıkladı.

Magazin - 05.05.2018 11:05
Berna Laçin setlere geri dönmüyor!
Berna Laçin, uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Gelen teklifleri ısrarla geri çeviren ünlü oyuncu, neden projelerde yer almadığını dile getirdi.

Ünlü oyuncu Berna Laçin, setlerdeki ağır çalışma şartlarından dolayı üç yıldır gelen teklifleri kabul etmediğini belirtti ve Laçin şöyle ekledi: " Ben yaşamak istediğim için çalışmıyorum. 10 sene önce söylemiştim ‘Bu kadar uzun saatler çalışmam’ diye. Çok paran olsa ne olacak ki yaşamadıktan sonra. Bu kadar çok çalışıp hasta oluyorsun ve kazandığın parayı da hastanelere veriyorsun."

Berna Laçin'in Avusturya'daki zor anları!

Berna Laçin'in Avusturya'daki zor anları!
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Berna Laçin

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

Bunlarda ilginizi çekebilir:

Aydan Şener'den Gülben Ergen açıklaması! Aydan Şener'den Gülben Ergen açıklaması!
Reytinglerin galibi hangisi oldu? Reytinglerin galibi hangisi oldu?
Murat Dalkılıç ve Hande Erçel ilk kez görüntülendi! Murat Dalkılıç ve Hande Erçel ilk kez ...
Prezervatif kullanımında 7 Yanlış Prezervatif kullanımında 7 Yanlış
Helin Avşar'ın röntgenci kabusu! Helin Avşar'ın röntgenci kabusu!
Çağla Şıkel'den açıklama! Hapsi istenmişti... Çağla Şıkel'den açıklama! Hapsi istenmişti...
Sinan Akçıl çok 'kas'tı! Sinan Akçıl çok 'kas'tı!
"Eyvah Karım" için geri sayım başladı! "Eyvah Karım" için geri sayım başladı!
Nurgül Yeşilçay'ın son hali görenleri şaşırttı! Nurgül Yeşilçay'ın son hali görenleri ...

MAGAZİN HABERLERİ

  • Ünlü oyuncu baba oldu
  • Boşanıyorlar mı?
  • Aleyna Tilki: "Gözlüğümü ver!"
  • Uzak mesafe sıkıntı yarattı!
  • Arda Turan ile Aslıhan Doğan bebek alışverişine başladı!
  • İzleyicinin gözünden kaçmadı!
  • Aldığı en ilginç hayran mesajı!
  • Bengü bu akşam nişanlanıyor!
  • İkinci Adanalı zamanı!
  • Tarkan Vadİstanbul'da!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Mert Fırat, Hande'yi sildi!
  • Tolga Güleç ve Yeliz Şar'dan sert tepki!
  • Defne Samyeli ateş püskürdü!
  • Galada aşk üçgeni!
  • Ceylan Çapa'dan takipçisine ayar!
  • Tuba Ünsal'ın kıyafeti şaşırttı!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Kıvanç Tatlıtuğ savcıya ifade verdi!
Mert Fırat, Hande'yi sildi!