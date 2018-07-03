Berkay kendisini şımartıyor!
Berkay’ın yeni gözdesi!
Popçu Berkay, üç tekerlekli motosiklet satın aldı.Magazin - 03.07.2018 14:53
Berkay, geçtiğimiz günlerde kendine aldığı lüks araba ve saat ile gündeme gelmişti. Popçu Berkay'ın 1 milyon liraya satın aldığı lüks bir jeep'i ile çekildiği fotoğraf çok konuşulmuştu. Sevilen şarkıcı, şimdilerde ise üç tekerlekli motosiklet satın aldı. Berkay, 180 bin TL değerindeki yeni oyuncağıyla Bebek’te tur atarken görüntülendi. Berkay’a eşi Özlem Katipoğlu eşlik etti. Çiftin kask takmadığı ise dikkatleri çekti.
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Bağlantılar: Berkay, Özlem Katipoğlu
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