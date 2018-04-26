Berkay'ın imdadına muhabirler yetişti!

Berkay 1 milyon TL’ye aldığı lüks marka cipini oturdukları mekânın önüne park etmişti. HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, çıkışta cipini bir türlü çalıştıramayan şarkıcı, muhabirlerin arabasından aldığı ara kabloyla aküyü şarj etti.
Sağ gözü mikrop kapan Berkay’ı, akü şarj olurken gazeteciler kendi araçlarıyla hastaneye götürdü. Dönüşte nöbetçi eczaneden ilacını da alan popçu, “Yolda kalınca ihtiyacım olan üç şey üç magazin muhabiri” esprisi yapıp “Allah yokluğunuzu eksik etmesin” diyerek basın mensuplarına teşekkür etti.
Berkay rap yaparsa neler olur?