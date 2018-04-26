Berkay'ın imdadına muhabirler yetişti!

Magazin - 26.04.2018 11:13

Berkay rap yaparsa neler olur?

Muhabirlerin arabasından aldığı ara kabloyla aracının aküsünü şarj eden Berkay olayla ilgili de yaptığı espriyle herkesi güldürdü.Berkay 1 milyon TL’ye aldığı lüks marka cipini oturdukları mekânın önüne park etmişti. HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, çıkışta cipini bir türlü çalıştıramayan şarkıcı, muhabirlerin arabasından aldığı ara kabloyla aküyü şarj etti.Sağ gözü mikrop kapan Berkay’ı, akü şarj olurken gazeteciler kendi araçlarıyla hastaneye götürdü. Dönüşte nöbetçi eczaneden ilacını da alan popçu, “Yolda kalınca ihtiyacım olan üç şey üç magazin muhabiri” esprisi yapıp “Allah yokluğunuzu eksik etmesin” diyerek basın mensuplarına teşekkür etti.