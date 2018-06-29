Berkay'dan yeni single

Magazin - 29.06.2018 15:11

Sözü ve müziği Sinan Akçıl'a ait olan "BEN SADECE"nin aranjesi ise son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz Çağrı Telkıvıran imzası taşıyor.Avrupa Müzik markasıyla yayınlanan “BEN SADECE”yi tüm dijital müzik platformlarında bulabilir ve aşağıdaki linkleri kullanarak indirebilirsiniz.