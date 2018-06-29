Berkay'dan yeni single

Türk Pop Müzik dünyasının en güçlü seslerinden Berkay, yeni single’ı "BEN SADECE"yi 29 Haziran Cuma günü Avrupa Müzik markası ile müzikseverlere sunuyor. Kendine özgü duygusal yorumu ile şarkılarındaki duygu geçişlerini her zaman dinleyicilerine hissettirmeyi başaran Berkay, bu yaza “Ben Sadece'' diyerek iddialı bir giriş yapıyor.

Magazin - 29.06.2018 15:11
Berkay'dan yeni single
Sözü ve müziği Sinan Akçıl'a ait olan "BEN SADECE"nin aranjesi ise son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz Çağrı Telkıvıran imzası taşıyor.

Avrupa Müzik markasıyla yayınlanan “BEN SADECE”yi tüm dijital müzik platformlarında bulabilir ve aşağıdaki linkleri kullanarak indirebilirsiniz.

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Berkay

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