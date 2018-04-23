Berkay rap yaparsa neler olur?

Müzik - 23.04.2018 16:50

Özel tasarlanmış dev sahnesi, 13 kişilik orkestrası ve 12 dansçısıyla Bostancı Gösteri Merkezi’nde harika bir konser veren Berkay binlerce hayranıyla birlikte unutulmaz bir gecceye imza attı.Kış konserleri serisinin son ayağı olan Bostancı Gösteri Merkezi konserinde “Biz bugün kışa veda ediyoruz ve yaz sezonunu açıyoruz” diyen Berkay konserine “İnanırım” şarkısıyla başladı. Berkay, eski ve yeni şarkılarını Bostancı Gösteri Merkezi ‘ni dolduran binlerce kişiyle birlikte söyledi. Hatice Gökçe imzalı iki farklı kostüm giyen Berkay seslendirdiği şarkılarla geceye imza attı…Geçtiğimiz yıllarda çıkardığı arabesk albümüyle kendine farklı bir kitle yaratan Berkay Taburcu, Ömrümün Yarı Kalanı, Ele İnat, İzmirli, Sen Varsın, Gel Gel, Benim Hikayem, Yaz, Ey Aşk, gibi sevilen şarkılarından sonra arabesk şarkılara geçti. “Ağla Gözüm, Beni Benden Alırsan”, “Hani Bekleyecektin”, “Kaç Kadeh Kırıldı”, “Nasip Değilmiş” şarkılarıyla arabesk rüzgarına kapılan seyirciler, konserin ikinci yarısında ise Berkay’ın enerjisiyle ayağa kalkarak durmadan dans etti.Berkay, Bostancı seyircisine bir de büyük sürpriz yaptı. Önümüzdeki günlerde çıkacak olan Yıldız Tilbe ve Ahmet Selçuk İlkan’ın albümlerinde seslendirdiği şarkıları ve repertuvarına yeni aldığı RAP şarkıyı ilk defa seslendiren Berkay, izleyicisinden büyük alkış aldı.