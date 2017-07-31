Berkay baba oldu!

Magazin - 31 Temmuz 2017 14:18

Bir yıl önce dillere destan bir düğünle hayatını Özlem Ada Şahin ile birleştiren Berkay bugün dünyaya gelen kızıyla ilk defa baba olma sevincini yaşadı. Sanat camiasının örnek çiftleri arasında gösterilen çift kızlarına Arya ismini verdi.Türk Pop Müziği'nde son yıllarda çıkan pek çok hit şarkıya imza atan Berkay, hayatının en büyük mutluluğunu bugün yaşadı. Eşi Özlem Ada Şahin'le mutluluklarını bir kız çocukla perçinleyen Berkay, dünyaya gelen kızına Arya ismini verdi. Kızı Arya'yı kucağına alan Berkay “Dünyanın en mutlu ve en şanslı adamıyım” diyerek duygularını dile getirdi.Eşi Özlem Ada Şahin ile sanat camiasının örnek çiftlerinden gösterilen Berkay ‘ın hayali kalabalık bir aile olmak ve 3 çocuğunun olması.Bugün, saat 13:15’te, Acıbadem Maslak Hastanesi’nde dünyaya gelen Arya bebek, 2 kg 720 gr. ağırlığında ve 47 cm boyunda.