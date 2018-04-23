Berkay 23 Nisan'ı böyle kutladı!

2016 yılında Özlem Ada ile nikah masasına oturan ünlü popçu Berkay Şahin, 2017 yılında kızı Arya'yı kucağına almıştı.

Magazin - 24.04.2018 01:15
Berkay 23 Nisan'ı böyle kutladı!
Türk Pop Müziği'nin en üretken isimlerinden Berkay, kızına olan düşkünlüğünü Instagram hesabından sık sık paylaşıyor.

Kızı kucağında uyuyunca...

Kızı kucağında uyuyunca...



Şahin, geçtiğimiz günlerde kızıyla çekilmiş bir fotoğrafını, ''babayım ben baba'' notunu düşerek paylaşmıştı.


Sevilen popçu 23 Nisan'ı Instagram'dan kızıyla çekildiği bir fotoğrafla kutladı. Berkay Şahin, ''23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun... Bu arada kucağımdan hiç kimseye gitmediği doğrudur'' notuyla paylaşım yaptı.

İşte Berkay Şahin'in o paylaşımı:

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