Berk Oktay'ın eşi yeniden hacklendi!

Oyuncu Berk Oktay'ın eşi Merve Şarapçıoğlu'nun Instagram hesabı tekrar hacklendi. Hesabı hackleyenler Berk Oktay ve eşi Merve Şarapcıoğlu'nun uygunsuz görüntülerini yayınladı.

Magazin - 01.05.2018 14:19
Berk Oktay'ın eşi yeniden hacklendi!
Fox Tv'de yayınlanan Savaşçı dizisinin başrol oyuncularından Berk Oktay'ın eşi Merve Şarapçıoğlu'nun Instagram hesabı daha önce de başkası tarafından ele geçirilmişti.

Merve Şarapçıoğlu'nun hesabını hackleyenler kendisinin ve eşi Berk Oktay'ın uygunsuz görüntülerini paylaşmıştı.

Berk Oktay, eşinin hesabının hacklendiğini sosyal medya hesabından paylaştığı kamuoyu açıklaması ile duyurmuştu.

Posta'nın haberine göre, Merve Şarapçıoğlu'nun hesabı yeniden hacklendi, Berk Oktay ve eşi Merve Şarapcıoğlu'nun uygunsuz görüntüleri yeniden paylaşıldı.

O fotoğraflara ilk açıklama!

O fotoğraflara ilk açıklama!
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