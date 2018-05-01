Berk Oktay'ın eşi yeniden hacklendi!

Magazin - 01.05.2018 14:19

O fotoğraflara ilk açıklama!

Fox Tv'de yayınlanan Savaşçı dizisinin başrol oyuncularından Berk Oktay'ın eşi Merve Şarapçıoğlu'nun Instagram hesabı daha önce de başkası tarafından ele geçirilmişti.Merve Şarapçıoğlu'nun hesabını hackleyenler kendisinin ve eşi Berk Oktay'ın uygunsuz görüntülerini paylaşmıştı.Berk Oktay, eşinin hesabının hacklendiğini sosyal medya hesabından paylaştığı kamuoyu açıklaması ile duyurmuştu.Posta'nın haberine göre, Merve Şarapçıoğlu'nun hesabı yeniden hacklendi, Berk Oktay ve eşi Merve Şarapcıoğlu'nun uygunsuz görüntüleri yeniden paylaşıldı.