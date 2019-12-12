Berk Oktay: "Bu olay benim namus davamdır"

Berk Oktay'ın, uygunsuz görüntülerini yayımladığı iddia edilen avukat eşi Merve Şarapçıoğlu, hakkında 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' suçundan soruşturma açılmıştı. Berk Oktay bugün hakim karşısına çıktı. Mahkeme sonrası adliyede basın mensuplarına açıklamalarda bulunan oyuncu şöyle konuştu:"Bu olay benim namus davamdır. Asla geri adım atmayacağımı herkes bilsin. Bu fotoğraflar bende yok. Bunların silindiğini zannediyordum. Bir insan neden 7 sene bu fotoğrafları hard disck'inde tutar? Bu konuyu kamuoyunun vicdanına bırakıyorum."