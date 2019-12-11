Berk Atan yeni projeler hakkında konuştu!

'Güneşin Kızları' dizisinde canlandırdığı Savaş karakteriyle beğeni toplayan Berk Atan, ekranlara geri dönüş tarihiyle ilgili konuştu.2018 yılından beri ekranlarda görünmeyen yakışıklı oyuncunun hayranları, Atan'ı ne zaman yeni projelerde göreceklerini merak ediyolardır. Atan, bu konu hakkında “Şimdilik herhangi bir projenin teklifini kabul etmiş değilim. Muhtemelen şubat ayı gibi birkaç görüşmemiz olacak, ancak o zaman net bir şeyler söylemiş olurum” dedi.