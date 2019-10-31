Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel'den şok sözler: "Annem kardeşi kardeşe kırdırdı!"

Beklenen cevap geldi! Bergüzar Korel sessizliğini bozdu...

Demet Akalın'dan Bergüzal Korel'e destek geldi!

Bergüzar Korel'in küçüklük fotoğrafı şaşırttı!

Katıldığı programda çocukluk günleri hakkında da çarpıcı açıklamalar yapan Zeynep Korel; neden bir anda ortaya çıkıp böyle açıklamalar yaptığını, annesi Hülya Darcan ve babası Tanju Korel'le ilişkisini, çocukluk travmalarını Sabah'tan Tuğba Kalçık'a anlattı.Zeynep Korel, "Kardeşiniz Bergüzar Korel'le ilişkiniz nasıldı?" sorusuna "Onun doğmasını o kadar çok istedim ki... Doğduğu andan itibaren hep ona karşı büyük bir sorumluluk hissettim. Bana "Küçük anne" derdi. Çok düşkündüm ona. Hep koruyup kollamaya çalışırdım onu. Şimdi bakıyorum da "Benim kız kardeşim bu olamaz" diyorum. Bergüzar ünlü olduktan sonra bambaşka biri oldu. O eski, benim üstüne titrediğim insanın yerini bambaşka biri aldı. Artık onu tanıyamıyorum." cevabını verdi."Şimdi geriye dönüp baktığınızda 'Keşke hiç konuşmasaydım' diyor musunuz?" şeklinde yöneltilen bir soruyu ise şöyle yanıtladı:"Hayır. İyi ki de konuşmuşum. Herkesin gerçek yüzünü gördüm. 'Annem beni mi yoksa kardeşimi mi daha çok seviyor?' diye sorardım. Cevabını aldım. Annem ve kız kardeşim beni uçurumdan aşağı attı. Beni yaşarken öldürdüler. Annem beni engelledi her yerden. Yok saydı. Sormadı bile 'Açıklamalar doğru mu?' diye. Demek ki onlar için zaten yokmuşum. Kardeşi kardeşe kırdırdı. Bergüzar "Ben ona para yardımında bulunmuyorum" diyebilirdi. Çevresindeki yalaka takımının belaltı vuruşlarına müsaade etti. Benim tüm özel yaşamım televizyon kanallarında yalan, yanlış şekilde ifşa edilirken ikisi de neredeydi? Hadi beni düşünmediler, o çok kıymet verdikleri 'Korel' soyadını da mı düşünmediler? Eğer vicdanları varsa doğruyu söylerler."Röportajın tamamını sabah.com.tr'den okuyabilirsiniz.