Bergüzar Korel'den örgü molası!

Akmerkez'de oğlu Ali'ye kazak örerken görüntülenen Bergüzar Korel, “Boş zamanlarımda Ali’ye kazak örüyorum. Şimdi bu da olay olur” diye takıldı.

Magazin - 12.12.2017 20:05
Bergüzar Korel'den örgü molası!
Yoğun çalışma saatleri nedeniyle oğlu Ali'ye vakit ayıramamaktan yakınan ve 'Vatanım Sensin' dizisi bittikten sonra bir süre çalışmayacağını söyleyen Bergüzar Korel Akmerkez'deydi. Bergüzal Korel, önceki gün oğlu Ali’yi sinemaya bıraktı, bir kafeye oturarak filmin bitmesini bekledi. Yorgunluk kahvesi içtikten sonra çantasından şiş ve ip çıkaran oyuncu, örgü örmeye başladı. Bu sırada fotoğrafını çeken muhabirlere “Boş zamanlarımda Ali’ye kazak örüyorum. Şimdi bu da olay olur” diye takıldı.

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