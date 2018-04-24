Bergüzar Korel'den anlamlı hareket!

Bergüzar Korel, çocuk istismarına dikkat çekmek için İstanbul'da bir alışveriş merkezi tarafından başlatılan iyilik hareketine destek oldu.

Magazin - 25.04.2018 03:45
Bergüzar Korel'den anlamlı hareket!
Bergüzar Korel, çocuk istismarına dikkat çekmek için İstanbul'da bir alışveriş merkezi tarafından başlatılan iyilik hareketine destek verdi.

Bergüzar Korel yine eşiyle aynı projede olmak istiyor!

Bergüzar Korel yine eşiyle aynı projede olmak istiyor!



Korel, “Çocuğunuza susmayı değil, sesini çıkarmayı öğretin” dedi. Başarılı oyuncu Bergüzar Korel, 26 Nisan’da açılacak sergiye elbisesini bağışladı. Korel’in, "Önce Çocuk" projesinde çocuklara masal okurken giydiği o elbise, iyilik hareketi yararına satışa sunulacak.
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Bağlantılar: Bergüzar Korel

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