Halit Ergenç: Allah korusun!
Bergüzar Korel yine eşiyle aynı projede olmak istiyor!
Kanal D ekranlarında yayınlanan Vatanım Sensin adlı dizinin başrol oyuncusu Bergüzar Korel, dizi final yaptıktan sonraki planlarını açıkladı.Magazin - 20.04.2018 10:25
Başarılı oyuncu Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç’le başrolü paylaştığı “Vatanım Sensin'in yakında seyirciye veda edeceğini açıklayan Bergüzar Korel, yeni projede yine eşiyle çalışabileceğini dile getirdi: “Halit çok büyük oyuncu, onunla yeniden çalışabilirim tabii... Ama bir süre dinlenmek istiyorum, çünkü dizi temposu çok yorucu. Biraz evimle ve Cihangir’deki kafemle ilgileneceğim.”
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Bağlantılar: Bergüzar Korel, Halit Ergenç, Vatanım Sensin
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