Bergüzar Korel yine eşiyle aynı projede olmak istiyor!

Magazin - 20.04.2018 10:25

Halit Ergenç: Allah korusun!

Başarılı oyuncu Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç’le başrolü paylaştığı “Vatanım Sensin'in yakında seyirciye veda edeceğini açıklayan Bergüzar Korel, yeni projede yine eşiyle çalışabileceğini dile getirdi: “Halit çok büyük oyuncu, onunla yeniden çalışabilirim tabii... Ama bir süre dinlenmek istiyorum, çünkü dizi temposu çok yorucu. Biraz evimle ve Cihangir’deki kafemle ilgileneceğim.”