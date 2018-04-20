Bergüzar Korel yine eşiyle aynı projede olmak istiyor!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Vatanım Sensin adlı dizinin başrol oyuncusu Bergüzar Korel, dizi final yaptıktan sonraki planlarını açıkladı.

Magazin - 20.04.2018 10:25
Bergüzar Korel yine eşiyle aynı projede olmak istiyor!
Başarılı oyuncu Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç’le başrolü paylaştığı “Vatanım Sensin'in yakında seyirciye veda edeceğini açıklayan Bergüzar Korel, yeni projede yine eşiyle çalışabileceğini dile getirdi: “Halit çok büyük oyuncu, onunla yeniden çalışabilirim tabii... Ama bir süre dinlenmek istiyorum, çünkü dizi temposu çok yorucu. Biraz evimle ve Cihangir’deki kafemle ilgileneceğim.”

Halit Ergenç: Allah korusun!

Halit Ergenç: Allah korusun!
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