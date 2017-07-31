Bergüzar Korel tatilde!

Önceki gün Çeşme'de görüntülenen Bergüzar Korel, yeni sezon öncesi yorgunluk atıyor.

Magazin - 01 Ağustos 2017 04:00
Bergüzar Korel tatilde!
Güzel oyuncu Bergüzar Korel, Fethiye’de başladığı tatile Çeşme’de devam ediyor. Eşi Halit Ergenç’in işleri nedeniyle eşlik edemediği oyuncu, önceki gün bir beach’teydi.

EGE’DE ENERJİ DEPOLUYORLAR
Başrolü paylaştıkları “Vatanım Sensin” dizisinin çekimleri nedeniyle yorucu bir sezon geçiren Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, yorgunluklarını Ege’de atıyor. Tatil sezonunu eşiyle birlikte Fethiye’de açan Korel, ikinci durak olarak Çeşme’yi seçti.

HALİT ERGENÇ GELEMEDİ
Ünlü oyuncu önceki gün kız arkadaşlarıyla Paradiso Beach’teydi. İşleri nedeniyle Korel’e eşlik edemeyen Halit Ergenç’in de önümüzdeki günlerde Çeşme’ye geleceği öğrenildi.

FOTOĞRAF GALERİSİ İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak: hurriyet.com.tr
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Asena Atalay'dan dans show
  • HBO 'hack'lendi! Game of Thrones'un senaryosu çalındı
  • Aziz Yıldırım'ın trafikteki küfürlü kavgası
  • Aleyna Tilki'nin klibi Britney Spears’ın taklidi mi?
  • Sarp Levendoğlu ve Begüm Birgören 5 yıl sonra buluştu

Asena Atalay'dan dans show

MAGAZİN HABERLERİ

  • Hadise'den öpücüklü kutlama!
  • Dilan Deniz'in hayali gerçek oldu!
  • Fahriye, photoshop kurbanı oldu!
  • Demet Şener takipçisini fena bozdu
  • İşte Acun Ilıcalı'nın yeni projesi...
  • Tatil sezonunu Bodrum'da açtılar
  • Sutyen tanıtımında ilginç sürpriz!
  • İşte magazinde öne çıkan isimler!
  • Sadece 14 gün dayanabildi!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Berkay baba oldu!
  • Adem Kılıççı ve Tuğçe Melis Demir aşk mı yaşıyor?
  • Demet Akalın'ı terleten sorular!
  • Pelin Akil ve Anıl Altan tatilde aşk tazeledi!
  • Görüntülenince tehdit etti!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Zeynep Molho'nun sağlık durumu nasıl?
  • Eser West ve Acun Ilıcalı buluşması!
Berkay baba oldu!