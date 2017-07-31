Güzel oyuncu Bergüzar Korel, Fethiye’de başladığı tatile Çeşme’de devam ediyor. Eşi Halit Ergenç’in işleri nedeniyle eşlik edemediği oyuncu, önceki gün bir beach’teydi.
EGE’DE ENERJİ DEPOLUYORLAR
Başrolü paylaştıkları “Vatanım Sensin” dizisinin çekimleri nedeniyle yorucu bir sezon geçiren Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, yorgunluklarını Ege’de atıyor. Tatil sezonunu eşiyle birlikte Fethiye’de açan Korel, ikinci durak olarak Çeşme’yi seçti.
HALİT ERGENÇ GELEMEDİ
Ünlü oyuncu önceki gün kız arkadaşlarıyla Paradiso Beach’teydi. İşleri nedeniyle Korel’e eşlik edemeyen Halit Ergenç’in de önümüzdeki günlerde Çeşme’ye geleceği öğrenildi.
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Kaynak: hurriyet.com.tr
Bergüzar Korel tatilde!
Önceki gün Çeşme'de görüntülenen Bergüzar Korel, yeni sezon öncesi yorgunluk atıyor.Magazin - 01 Ağustos 2017 04:00
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