Bergüzar Korel tatilde!

Magazin - 01 Ağustos 2017 04:00

Güzel oyuncu Bergüzar Korel, Fethiye’de başladığı tatile Çeşme’de devam ediyor. Eşi Halit Ergenç’in işleri nedeniyle eşlik edemediği oyuncu, önceki gün bir beach’teydi.Başrolü paylaştıkları “Vatanım Sensin” dizisinin çekimleri nedeniyle yorucu bir sezon geçiren Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, yorgunluklarını Ege’de atıyor. Tatil sezonunu eşiyle birlikte Fethiye’de açan Korel, ikinci durak olarak Çeşme’yi seçti.Ünlü oyuncu önceki gün kız arkadaşlarıyla Paradiso Beach’teydi. İşleri nedeniyle Korel’e eşlik edemeyen Halit Ergenç’in de önümüzdeki günlerde Çeşme’ye geleceği öğrenildi.Kaynak: hurriyet.com.tr