Bergüzar Korel önce ifşa etti sonra da...

Magazin - 04.07.2018 15:19

Törene Bergüzar Korel damgası!

Bergüzar Korel, Engin Akyürek'in sevgilisini oynayacak!

Ünlü çiftten hayranlarını üzecek haber!

Son günlerde daha da artan çocuk tacizleri, tecavüzleri, cinayetleri tüm Türkiye'yi derinden etkiledi. Ünlü ünsüz herkes sosyal medya üzerinden yaşanan bu üzücü olaylara tepki gösterdi. Sosyal olaylara duyarlılığı ile tanınan Bergüzar Korel de bu konular hakkında kötü yorumlar yapan bir takipçisini ifşa etti. Ünlü oyuncu, "Tek taraflı düşünmeyin artık 10 yaşındaki kızlar kusura bakmayın da yollu olma merakındalar" yazan bir sosyal medya kullanıcısına çok ağır sözler sarf etti."Yazdım yazdım sildim. Uzun zamandır en doğru kelimeleri bulmaya çalıştım beceremedim.Ama bugün çocuk tacizi ile ilgili bir videonun altına yazılmış bu yorumu görünce artık dayanamadım ve ifşa ediyorum. Görün bu pisliği, fake bu diyenler çıkabilir o daha da acı, daha da pislik. Ne olduk biz ben anlayamıyorum? Nasıl bir kötülük, çürümüşlük, kokuşmuşluktur sana bunu söyleten. Hiç mi sevilmedin? Bir çocuk hiç mi tutmadı parmağından?Hiç mi çiçek koklamadın mesela ya da hiç mi şükretmedin aldığın nefese? Hiç mi bir çocuğun gülen kahkahası umut olmadı hayatına? Kokuşmuşluğunla geberip gitmeni istiyorum sen ve senin gibilerin, karşıma çıktıkça paylaşacağım sizin gibi pislikleri, o meleklerin yerine sen neden nefes alıyorsun acaba?Adalet bu dünyada seni de bulacak!O zaman bu kirli karanlık zihniyetinin cezasını çekeceksin!!! İnanıyorum!"