Kanal D'de ekrana gelen Vatanım Sensin'in Azize'si Bergüzar Korel, önceki gün Etiler'de bulunan bir AVM'de objektiflere yansıdı. Hafta sonunu oğlu Ali ile birlikte sinemaya giden Bergüzar Korel, AVM içerisinde kendisinin bekleyen gazetecilerden oğlunun çekilmemesi için rica etti. Bergüzar Korel, “Her şey çok güzel gidiyor. Yoğun bir çalışma temposundayız. Ali ile beraber güzel bir hafta sonu keyfi yaptık” dedi.
Kaynak: sozcu.com.tr
Bergüzar Korel: Oğlumu çekmeyin
Etiler'de bir AVM'de görüntülenen Bergüzar Korel, gazetecilerden ilginç bir istekte bulundu. Korel, oğlunun fotoğrafının çekilmemesi için rica etti.Magazin - 11.12.2017 21:10
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Bergüzar Korel
MAGAZİN HABERLERİ
- Özcan Deniz bebeğinin cinsiyetini açıkladı!
- Murat Dalkılıç düğmeye bastı!
- Tarkan'dan 'ödül' teşekkürü!
- Murat'tan Aslı Enver'e jest!
- Nur Yerlitaş kendisini böyle savundu!
- Adriana Lima: Artık soyunmayacağım!
- İlk kez el ele
- Televizyon programı ekibi kaza yaptı: 1 yaralı
- 'Aşk ve Mavi'ye 4 ödül birden!
- Halit Ergenç sahne hazırlığında!