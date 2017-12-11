Bergüzar Korel: Oğlumu çekmeyin

Magazin - 11.12.2017 21:10

Kanal D'de ekrana gelen Vatanım Sensin'in Azize'si Bergüzar Korel, önceki gün Etiler'de bulunan bir AVM'de objektiflere yansıdı. Hafta sonunu oğlu Ali ile birlikte sinemaya giden Bergüzar Korel, AVM içerisinde kendisinin bekleyen gazetecilerden oğlunun çekilmemesi için rica etti. Bergüzar Korel, “Her şey çok güzel gidiyor. Yoğun bir çalışma temposundayız. Ali ile beraber güzel bir hafta sonu keyfi yaptık” dedi.Kaynak: sozcu.com.tr