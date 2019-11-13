Bergüzar Korel en çok neye aşerdi?

Magazin muhabirlerinin sorularını içtenlikle yanıtlayan Bergüzar Korel hamileliğinin güzel gittiğini belirtti ve tuzlu-tatlı yiyeceklere aşerdiğini itiraf etti.

13.11.2019 13:11 Magazin

Bergüzar Korel en çok neye aşerdi? Bergüzar Korel ile Halit Ergenç bir mücevher markasının reklam yüzü ünlü oldu. Ünlü çift dün akşam düzenlenen rol aldıkları reklam filmin tanıtım geccesinde magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı. İkinci çocuğuna hamile olan Bergüzar Korel, "Cinsiyeti erkek. Henüz ismi belli değil ama Ali gibi sade ve eski bir isim olacak" dedi.

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Bunun üzerine magazin muhabirleri "aşerme oluyor mu?" diye sordu. Güzel oyuncu, "Ali'de hiç yaşamamıştım ama bu sefer hamileliğimin ilk başlarında tuzlu ve ekşi şeylere karşı oldu, limon ve erik gibi şeylere aşerdim" cevabını verdi.

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