Bergüzar Korel en çok neye aşerdi?

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'ten anlamlı karar!
Bunun üzerine magazin muhabirleri "aşerme oluyor mu?" diye sordu. Güzel oyuncu, "Ali'de hiç yaşamamıştım ama bu sefer hamileliğimin ilk başlarında tuzlu ve ekşi şeylere karşı oldu, limon ve erik gibi şeylere aşerdim" cevabını verdi.
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