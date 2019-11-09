Berfu Yenenler'in tırnaklarına eleştiri yağdı!

Berfu Yenenler, sosyal medya hesabında sık sık oğlu Kuzey'le paylaşım yapıyor. Yenenler'in, Instagram hesabına yüklediği son fotoğrafına tepki yağdı.Henüz 1 aylık olan bebeğiyle poz veren Yenenler'in tırnakları tepki topladı. Fotoğrafın altına; 'O tırnaklar bebeğin orasını burasını çizmez mi?', 'Saç baş olsa anlarım da tırnak bakımı da çok abes' ve 'Bir annenin tırnağı o kadar uzun olmaz en azından çocuk büyüyene kadar yazık o bebeğe' gibi birçok yorum geldi.