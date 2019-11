Berfu Yenenler 'tırnak' eleştirilerine yanıt verdi!

Berfu Yenenler'in tırnaklarına eleştiri yağdı!

Berfu Yenenler ve Eser Yenenler geçtiğimiz haftalarda oğulları Kuzey'i kucaklarına aldı.Berfu Yenenler, geçtiğimiz günlerde oğluyla bir fotoğraf paylaşmıştı. Yeni annenin uzun tırnakları dikkatleri çekmiş ve çok fazla eleştiri toplamıştı.Berfu Yenenler, sosyal medya hesabında gelen yorumları paylaştı. "Yine bir sezaryen ile doğum, hiç şaşırmadım", "Keşke emzik vermeseniz", "O tırnaklar çocuğunuz için tehlikeli değil mi?" ve "Biberon denemek yerine emzik dene" bunlar yapılan yorumların sadece bir kısmı. İnsanların annelik konusunda nasıl bu kadar acımasız olduğunu anlamak çok zor. Annelik en çok eleştiriye açık olan konu haline gelmiş, anne olduktan sonra öğrendim. Halbuki hangi annenin çocuğunu ne şekilde yetiştirdiğini kim nereden bilebilir? Ve hiçbir fikre sahip değilken yargılama haddini nasıl kendinde görebilir? Her anne ve çocuk birbirinden farklı ve farklı olan kötü olan anlamına gelmiyor. Kadınlar emzirebilir, emziremeyebilir, emzirmek istemeyebilir, anneler çocuklarına kendisi bakabilir, bakamayıp yardım alabilir, bakıcı tutmak zorunda kalabilir, emzik verebilir, emzik vermek istese de bebeği emzik almıyor olabilir, emzik vermemeyi tercih edebilir, hamilelik sonrası kilolarını verebilir, vermeyebilir, vermek istemeyebilir ve daha birçok seçenek her anne ve bebek için gerçekleşiyor olabilir. Hiçbir anne bebeğini büyütürken tercih ettiği ya da tercih etmek zorunda kaldığı yolda anneliğinden ya da kadınlığından bir şey kaybetmiyor. Bebek sahibi olan her anne zaten bir sürü zorluklarla boğuşuyor. Bir de psikolojik baskılarla anneleri üzmeyelim." diyerek cevap verdi.