Beren Saat'in panik anları! Tuvalete kaçtı!

Kenan Doğulu yine konserde yalnızdı!

Aşk-ı Memnu'nun dokuz yıllık geleneği bozulmadı!

Beren Saat'in arkadaşlarıyla Alaçatı tatili!

Aylarca eşi Kenan Doğulu ile evliliğinde kara bulutlar dolaştığı iddia edilen, geçtiğimiz günlerde de barışma haberiyle hayranlarını sevindiren Beren Saat önceki gün yakın arkadaşı Esra Dermancıoğlu'nun rol aldığı tiyatro oyununu izlemeye gitti.Oyun öncesi muhabirlerle karşılaşan oyuncu "Esra'nın oyununu izlemeye gidiyorum" dedikten sonra gazetecilerin yanından uzaklaşmak istedi. Magazin muhabirleri ise Beren Saat'e art arda "Eve dönecek misiniz?, Kenan Bey’in konserine ne zaman gideceksiniz?, Kıvanç Tatlıtuğ ile yeniden aynı projede yer alır mısınız?" gibi sorular yöneltti.Sorular karşısında gerilen Saat, bir ara ters yürüyen merdivenden kaçmaya çalıştı. Muhabirlerin uyarısıyla doğru merdivenlere yönelen oyuncu, görüntü vermemek için tuvalete saklandı.