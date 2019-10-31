Beren Saat'in panik anları! Tuvalete kaçtı!

Önceki gün Esra Dermacıoğlu'nun rol aldığı 'Klan' isimli oyunu izlemeye giden Beren Saat, muhabirlerin sorularından kaçmak için çareyi tuvalete saklanmakta buldu.

31.10.2019 16:50 Magazin

Beren Saat'in panik anları! Tuvalete kaçtı! Aylarca eşi Kenan Doğulu ile evliliğinde kara bulutlar dolaştığı iddia edilen, geçtiğimiz günlerde de barışma haberiyle hayranlarını sevindiren Beren Saat önceki gün yakın arkadaşı Esra Dermancıoğlu'nun rol aldığı tiyatro oyununu izlemeye gitti.

Kenan Doğulu yine konserde yalnızdı!

Kenan Doğulu yine konserde yalnızdı!



Oyun öncesi muhabirlerle karşılaşan oyuncu "Esra'nın oyununu izlemeye gidiyorum" dedikten sonra gazetecilerin yanından uzaklaşmak istedi. Magazin muhabirleri ise Beren Saat'e art arda "Eve dönecek misiniz?, Kenan Bey’in konserine ne zaman gideceksiniz?, Kıvanç Tatlıtuğ ile yeniden aynı projede yer alır mısınız?" gibi sorular yöneltti.

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Sorular karşısında gerilen Saat, bir ara ters yürüyen merdivenden kaçmaya çalıştı. Muhabirlerin uyarısıyla doğru merdivenlere yönelen oyuncu, görüntü vermemek için tuvalete saklandı.


Beren Saat'in arkadaşlarıyla Alaçatı tatili!

Beren Saat'in arkadaşlarıyla Alaçatı tatili!
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