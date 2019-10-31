Beren Saat'in panik anları! Tuvalete kaçtı!

Kenan Doğulu yine konserde yalnızdı!
Oyun öncesi muhabirlerle karşılaşan oyuncu "Esra'nın oyununu izlemeye gidiyorum" dedikten sonra gazetecilerin yanından uzaklaşmak istedi. Magazin muhabirleri ise Beren Saat'e art arda "Eve dönecek misiniz?, Kenan Bey’in konserine ne zaman gideceksiniz?, Kıvanç Tatlıtuğ ile yeniden aynı projede yer alır mısınız?" gibi sorular yöneltti.
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Sorular karşısında gerilen Saat, bir ara ters yürüyen merdivenden kaçmaya çalıştı. Muhabirlerin uyarısıyla doğru merdivenlere yönelen oyuncu, görüntü vermemek için tuvalete saklandı.
Beren Saat'in arkadaşlarıyla Alaçatı tatili!