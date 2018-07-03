İki senaryo çöpe gitti!
Beren Saat'den 'Fatmagül' açıklaması!
Beren Saat, Fransız Le Figaro gazetesine röportaj verdi. Oyuncu, çarpıcı açıklamalarda bulundu.Magazin - 03.07.2018 18:26
En son 'Muhteşem Yüzyıl Kösem'dizisiyle ekrana gelen Beren Saat, Ocak 2019'da yayınlanacak olan 1960'lı yılları anlatan 'Gazino' adlı diziden teklif almıştı. Fakat ünlü oyuncu senaryoyu görmeden işi kabul etmek istemedi. 2010-2012 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Fatmagül'ün Suçu Ne?' isimli dizinin başrol oyuncusu, Fransız Le Figaro gazetesine röportaj verdi. Beren Saat, bir döneme damga vuran 'Fatmagül' karakteri hakkında konuştu. Başarılı oyuncu, "Feminizmden korkmuyoruz" dedi.
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