Beren Saat'den 'Fatmagül' açıklaması!

Magazin - 03.07.2018 18:26

İki senaryo çöpe gitti!

En son 'Muhteşem Yüzyıl Kösem'dizisiyle ekrana gelen Beren Saat, Ocak 2019'da yayınlanacak olan 1960'lı yılları anlatan 'Gazino' adlı diziden teklif almıştı. Fakat ünlü oyuncu senaryoyu görmeden işi kabul etmek istemedi. 2010-2012 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Fatmagül'ün Suçu Ne?' isimli dizinin başrol oyuncusu, Fransız Le Figaro gazetesine röportaj verdi. Beren Saat, bir döneme damga vuran 'Fatmagül' karakteri hakkında konuştu. Başarılı oyuncu, "Feminizmden korkmuyoruz" dedi.