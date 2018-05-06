Beren Saat nerede?

Magazin - 06.05.2018 12:22

Kenan Doğulu'dan alyans cevabı!

Beren Saat ile Kenan Doğulu neden kaçıyor?

Nerede eski Kenan Doğulu?

Ozan Doğulu ile Kenan Doğulu önceki akşam kız kardeşleri Canan Doğulu'nun doğum günü partisine katıldı. Etiler'de gerçekleşen kutlamaya Doğulu kardeşlerin annesi Serpil Doğulu ve Ozan Doğulu’nun eşi Ece Doğulu katıldı. Fakat Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat yoktu. Tüm ailenin bir araya geldiği gecceye Beren Saat'in neden katılmadığı merak konusu oldu.Magazin muhabirleri çıkışta bu soruyu Kenan Doğulu'ya da sordu. Şarkıcı, eşi Beren Saat’in kutlamaya katılmaması hakkındaki sorulara yanıt vermedi.