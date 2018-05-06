Beren Saat nerede?

Ozan Doğulu ile Kenan Doğulu'nun kardeşleri Canan Doğulu'nun doğum gününün kutlandığı gecceye Doğulu kardeşlerin annesi Serpil Doğulu ve Ozan Doğulu’nun eşi Ece Doğulu katıldı. Tüm ailenin bir araya geldiği geccede bir tek Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat yoktu.

Magazin - 06.05.2018 12:22
Beren Saat nerede?
Ozan Doğulu ile Kenan Doğulu önceki akşam kız kardeşleri Canan Doğulu'nun doğum günü partisine katıldı. Etiler'de gerçekleşen kutlamaya Doğulu kardeşlerin annesi Serpil Doğulu ve Ozan Doğulu’nun eşi Ece Doğulu katıldı. Fakat Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat yoktu. Tüm ailenin bir araya geldiği gecceye Beren Saat'in neden katılmadığı merak konusu oldu.

Kenan Doğulu'dan alyans cevabı!

Kenan Doğulu'dan alyans cevabı!



Magazin muhabirleri çıkışta bu soruyu Kenan Doğulu'ya da sordu. Şarkıcı, eşi Beren Saat’in kutlamaya katılmaması hakkındaki sorulara yanıt vermedi.

Beren Saat ile Kenan Doğulu neden kaçıyor?

Beren Saat ile Kenan Doğulu neden kaçıyor?



Nerede eski Kenan Doğulu?

Nerede eski Kenan Doğulu?
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Bağlantılar: Beren Saat, Kenan Doğulu

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