Beren Saat istemedi, Özge Özpirinçci kaptı!

Dizi - 08 Ağustos 2017 12:01

Beren Saat'in Japon yapımı "Woman"dan uyarlanacak olan "Kadın"da başrol oynaması bekleniyordu. Fakat Beren Saat gelen teklifi reddetti. O3 Medya ile anlaşarak bir dönem dizisi olan "Gazino"da rol almayı tercih etti."Kadın" dizisi için ise Beren Saat'in ardından Özge Özpirinçci'ye teklif götürüldü. Rol Özge Özpirinçci'nin oldu.