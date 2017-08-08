Beren Saat istemedi, Özge Özpirinçci kaptı!

Kadın dizisinde Beren Saat'in kabul etmediği rol özge Özpirinçci'nin oldu.

Dizi - 08 Ağustos 2017 12:01
Beren Saat istemedi, Özge Özpirinçci kaptı!
Beren Saat'in Japon yapımı "Woman"dan uyarlanacak olan "Kadın"da başrol oynaması bekleniyordu. Fakat Beren Saat gelen teklifi reddetti. O3 Medya ile anlaşarak bir dönem dizisi olan "Gazino"da rol almayı tercih etti."Kadın" dizisi için ise Beren Saat'in ardından Özge Özpirinçci'ye teklif götürüldü. Rol Özge Özpirinçci'nin oldu.

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