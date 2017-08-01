Beren Saat ile Kenan Doğulu'nun sörf keyfi!

Magazin - 01 Ağustos 2017 09:59

Beren Saat ile eşi Kenan Doğulu sörfe merak sardı. Karı-koca sörf dersi almak üzere hafta sonu İzmir-Çeşme’ye gitti. Daha önce macera dolu sporlar yapan Doğulu, evlendikten sonra bu merakından vazgeçmişti. Saat’in sörfte daha başarılı olduğu öğrenildi.KAYNAK: posta.com.tr