Beren Saat ile Kenan Doğulu'nun sörf keyfi!

Beren Saat ile Kenan Doğulu çifti sörfe merak sardı.

Magazin - 01 Ağustos 2017 09:59
Beren Saat ile Kenan Doğulu'nun sörf keyfi!
Beren Saat ile eşi Kenan Doğulu sörfe merak sardı. Karı-koca sörf dersi almak üzere hafta sonu İzmir-Çeşme’ye gitti. Daha önce macera dolu sporlar yapan Doğulu, evlendikten sonra bu merakından vazgeçmişti. Saat’in sörfte daha başarılı olduğu öğrenildi.

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KAYNAK: posta.com.tr
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Bağlantılar: Beren Saat, Kenan Doğulu

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