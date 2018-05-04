Beren Saat ile Engin Akyürek yeniden bir araya geliyor!

Magazin - 04.05.2018 16:15

Beren Saat ile Engin Akyürek'in yolları ilk kez "Türkiye'nin Yıldızları" isimli yarışma programında kesişmişti. İki oyuncu da aynı yarışmayla adını duyurdu ve dizilerde rol almaya başladı. İkilinin yolu daha sonraları bu kez "Fatmagül'ün Suçu Ne?" dizisinde kesişti. Dizide başrolü paylaşan Beren Saat ile Engin Akyürek'in uyumu oldukça beğeni topladı. "Fatmagül'ün Suçu Ne?" yayınlandığı dönemde reytingleri alt üst etti. Ve ikilinin yolları üçüncü kez aynı projede kesişiyor. Genç yeteneklerin oyunculuklarını sergileyecekleri yarışma programı “Geleceğin Starları”ndan teklif alan Saat ile Akyürek, yayının ilk bölümünde konuk jüri olarak yer alacak. Nurgül Yeşilçay, Hamdi Alkan ve yönetmen Fırat Parlak’ın daimi jüri üyesi olacağı yayında ikili, gelen teklifi “Genç yetenekler için seve seve geliriz” sözleriyle kabul etti.