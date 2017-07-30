Beren Saat 'Gazino'dan servet kazanacak!

Dizi - 30 Temmuz 2017 14:30

Beren Saat yeni sezonda, 1960'lı yılların anlatılacağı 'Gazino' dizisinin başrolünde olacak. Bölüm başına 120 bin lira alacak. Bir başka deyişle; ayda 480 bin lira kazanacak.Beren Saat 2015’te ‘Muhteşem Yüzyıl Kösem’de oynamış, geçen yıl ekrandan uzak durmuştu. Yeni sezonda ise 1960’lı yılların anlatılacağı dönem dizisi ‘Gazino’nun başrolünde olacak.Q3 Medya’nın yapımcılığını üstlendiği, Kerem Deren ve Pınar Bulut’un senaryosunu yazdığı ‘Gazino’da Beren Saat bölüm başına 120 bin lira alacak. Bir başka deyişle; ayda 480 bin lira kazanacak.KARAR AŞAMASINDABeren Saat’e eşlik etmesi düşünülen erkek oyuncular arasında en güçlü aday Barış Arduç. Ekrana veda eden ‘Kiralık Aşk’taki rolüyle yıldızı parlayan Barış Arduç ile henüz para konusunda anlaşma sağlanamadı.Küçük bir not: Beren Saat, ‘Muhteşem Yüzyıl Kösem’den bölüm başına 90 bin lira alıyordu.Kaynak: Pazar Postası