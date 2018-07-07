Beren Saat evi mi terk etti?

Magazin - 07.07.2018 12:30

Beren Saat'ten şoke eden cinsel taciz itirafı!

Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre, 4 yıl önce Los Angeles’ın kumsal kasabası Malibu’da nikah masasına oturan Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun ayrılık kararı aldığı iddia edildi. Çiftin bir süredir sorun yaşadığı ve bu problemlerin üstesinden gelemedikleri öne sürüldü.İddialara göre Beren Saat, 5 gün önce evi terk edip eşyalarını taşıdı.Çifte çok yakın bir isim ise ayrılık iddialarını yalanlayarak “Kenan ve Beren üç gün önce Bebek Festivali’ne birlikte katıldı. Evliliklerinde hiç bir sorun yok. Mutlular” açıklamasını yaptı.