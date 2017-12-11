Bere sokak tarzını belirliyor

Kış ayının gelmesiyle bere, atkı kombinleri dolapta yerlerini aldı.

Moda - 11.12.2017 10:46

Bere, eldiven ve atkıların ortaya çıkma ayına hepiniz hoş geldiniz. Kış döneminin en güzel yanı aksesuarı zengin bir mevsim olması ile birlikte giyilen geniş kabanlarla kiloları ve takılan berelerle şekilsiz saçları gizleyebilmek.Soğuk havaları avantaja çevirirken, entelektüel bir tarz yaratmak da sizin elinizde. Sokak tarzınızı bütünleyecek bu berelerde bu yıl da örgü olanları en çok revaçta tercih edilenler. Hem sıcak tutuşu, hem şekilleri ve görüntüsü açısından zevke hitap ettiği ortada.



Stil sahibi bayanların bile soğuk havalarda başlarında gördüğümüz birbirinden farklı, ponponlu, çiçekli, kocaman taşlı bereler şapkalardan daha rahat ve sıcak tuttuğundan bu kış da liste başı olacak.



Annelerinize rica etmenin ya da iki örgü şişi edinmenin faydası da ayrı. Hobi olarak çalışan çalışmayan neredeyse her kadın, kış aylarına girdiğinde illa ki bir atkı ya da bere örmek zorunda hisseder kendini. Terapi niyetine, sırf kafa dağıtmak için yapılır ama sıcacık takılır.



YAZI: Kamuran Akdemir

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