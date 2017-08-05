Bensu Soral'dan Çağatay Ulusoy itirafı!

Magazin - 05 Ağustos 2017 18:30

Köstebek filminden uyarlanan İçerde dizisinde Melek karakterini canlandıran Bensu Soral ile dizide sevgilisini canlandıran Çağatay Ulusoy arasında iplerin koptuğu iddia edildi. Instagram'da 1 milyon 900 bin takipçisi olan Bensu Soral'ın, 2 milyon 200 bin takipçisi olan Çağatay Ulusoy'u takip etmeyi bıraktığı ortaya atıldı. Yaşanan geliyme üzerine Çağatay Ulusoy'un da Soral'ı takip etmekten vazgeçtiği iddia edildi. İçerde'nin finalinin ardından sevgilisi Hakan Baş ile Amerika tatiline giden Soral iddialar karşısında sessiz kalmıştı. Karşılıklı sosyal medya restleşmesini güçlendiren başka bir iddia ise Bensu Soral'ın Çağatay Ulusoy ile anlaşamadığı ve diziden de bu yüzden erken ayrıldığı olmuştu.Amerika tatilinden dönen Bensu Soral iddialara açıklık getirdi.Soral "Çağatay ile aramızda söylediğini gibi bir restleşme yok tabii ki. Biz birbirimizi hiç takip etmemiştik. Aramız da çok iyi. Hiçbir sıkıntımız yok. O haber neden çıktı ben de bilmiyorum ama bazen öyle yanlış anlaşılmalar olabiliyor" dedi.İşte bir yıl boyunca iki sevgiliyi canlandıra Bensu Soral (Melek) ile Çağatay Ulusoy'un (Sarp) diziden fotoğrafları...KAYNAK: ntv.com.tr