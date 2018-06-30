Bensu Soral ve Hakan Baş'ın tatili yarım kaldı!

Mavi Tur'a çıkan Bensu Soral ile Hakan Baş tatili yarıda kesti ve İstanbul'a döndü!

Magazin - 30.06.2018 18:22
Bensu Soral ve Hakan Baş'ın tatili yarım kaldı!
Bensu Soral nişanlısı Hakan Baş tatil sezonunu Bodrum'da açmıştı. Çift günlüğü 13 bin 500 liralık gulet kiralamış ve mavi tura çıkmıştı. Fakat ikili tatillerini kısa kesti. Bensu Soral ve Hakan Baş iş yoğunluğu dolayısıyla İstanbul'a dönmek zorunda kaldı.

Bensu Soral da photoshop kurbanı oldu!

Bensu Soral da photoshop kurbanı oldu!




Bensu Soral'ın selülit önlemi!

Bensu Soral'ın selülit önlemi!



Bensu Soral, geçen gün Levent’te yer alan bir AVM’de objektiflere yansıdı. AVM girişi objektiflere poz veren ikiliden Soral, “Biraz işlerimiz var. O yüzden tatile ara verdik” diye konuştu.

Bensu Soral da sezonu açtı!

Bensu Soral da sezonu açtı!
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Bağlantılar: Bensu Soral, Hakan Baş

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