Bensu Soral ile nişanlısı Hakan Baş önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Çift bir mekanda baş başa yemek yedi. Çıkışta ise koşar adım araçlarına gitti. Soral muhabirlere “Bugün bizi affedin. Çok acelemiz var, arabanın içinde köpeğimiz bekliyor. Açık konuşmak gerekirse tuvaletini arabaya yapmasından korkuyoruz” diye açıklama yaptı.
İŞTE O GÖRÜNTÜLER:
Bensu Soral: Tuvaletini arabaya yapmasından korkuyoruz
Bir mekanda yemek yiyen Bensu Soral ile Hakan Baş, çıkışta koşar adım araca gitmeye çalışırken görüntülendi. Otomobilde köpeklerinin olduğunu söyleyen oyuncu, “Onu çok özledim, bir süredir Hakan’ın annesinde kalıyordu. Tuvaletini arabaya yapmasından korkuyoruz” diyerek hızlıca uzaklaştı.Magazin - 20.04.2018 02:06
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Bağlantılar: Bensu Soral, Hakan Baş
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