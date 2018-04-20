Bensu Soral: Tuvaletini arabaya yapmasından korkuyoruz

Magazin - 20.04.2018 02:06

Bensu Soral ile nişanlısı Hakan Baş önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Çift bir mekanda baş başa yemek yedi. Çıkışta ise koşar adım araçlarına gitti. Soral muhabirlere “Bugün bizi affedin. Çok acelemiz var, arabanın içinde köpeğimiz bekliyor. Açık konuşmak gerekirse tuvaletini arabaya yapmasından korkuyoruz” diye açıklama yaptı.İŞTE O GÖRÜNTÜLER: