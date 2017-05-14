Bensu Soral trafikte magandaların tacizine mi uğradı?

Magazin - 15 Mayıs 2017 05:00

Motosiklet tutkusuyla tanıdığımız güzel oyuncu Bensu Soral’ın geçtimiz günlerde trafikte bir magandanın sözlü tacizine uğradığı ortaya çıktı.Sekiz yıldır ehliyeti olan ve her fırsatta mini scooter’ına atlayıp İstanbul’da tura çıkan Soral, başından geçen tatsız olayı sevgili Hakan Baş ile paylaştı. İddiaya göre Hakan Baş, Soral’ın tek başına motosikletle dolaşmasını yasakladı.Posta’ya konuşan Soral, “Daha önce de otomobilinin direksiyonunu üzerime kırıp, beni sıkıştırmaya çalışanlar olmuştu. Artık Bostancı sahilinde bisikletle tur atıyorum” dedi.