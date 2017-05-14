Bensu Soral trafikte magandaların tacizine mi uğradı?

Motosikletiyle gezintiye çıkan Bensu Soral'ın kimliği belirsiz bir kişinin tacizine uğradı iddia edildi. Tatsız olay üzerine erkek arkadaşı Hakan Baş'ın Soral'ın tek başına motosiklete binmesini yasakladığı ileri sürüldü.

Magazin - 15 Mayıs 2017 05:00
Bensu Soral trafikte magandaların tacizine mi uğradı?
Motosiklet tutkusuyla tanıdığımız güzel oyuncu Bensu Soral’ın geçtimiz günlerde trafikte bir magandanın sözlü tacizine uğradığı ortaya çıktı.

Sekiz yıldır ehliyeti olan ve her fırsatta mini scooter’ına atlayıp İstanbul’da tura çıkan Soral, başından geçen tatsız olayı sevgili Hakan Baş ile paylaştı. İddiaya göre Hakan Baş, Soral’ın tek başına motosikletle dolaşmasını yasakladı.

Posta’ya konuşan Soral, “Daha önce de otomobilinin direksiyonunu üzerime kırıp, beni sıkıştırmaya çalışanlar olmuştu. Artık Bostancı sahilinde bisikletle tur atıyorum” dedi.

FOTOĞRAF GALERİSİ İÇİN TIKLAYINIZ
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Bensu Soral, Hakan Baş

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Eşinden ölüm tehditi alıyor!
  • "Kadınlar mizah yapamaz' sözü bana ait değil"
  • Katy Perry’den itiraf: İlk kez altıncı sınıfta...
  • Chicharito aşkını ilan etti!
  • Taylor Swift’ten taciz iddiasına savunma

Eşinden ölüm tehditi alıyor!

MAGAZİN HABERLERİ

  • Ördek dudak out, köfte dudak in...
  • Şeyma poz verdi, Acun Ilıcalı çekti!
  • Kıvrımlarına güveniyor!
  • Asena Atalay yeni tarzıyla şaşırttı
  • Azra Akın'ı düğün heyecanı sardı!
  • Burun öpücüklü aşk tatili!
  • Balayından ilk pozlar geldi!
  • Caner Erkin'den sevgi gösterisi!
  • "Çakma Charlıze Theron"
  • Rüzgar Erkoçlar evlendi mi?

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Hanife başörtüsünü çıkarttı...
  • Düğünde bağırdı: "Senden çocuğum var"
  • Demet Akalın canlı yayında sinir krizi geçirdi!
  • İlker Kızmaz'dan karısına 'çirkin' diyen takipçisine ayar!
  • Katie Holmes'ın Kıvanç Tatlıtuğ tepkisi!
  • Bahar Candan hakkında şok iddia!
  • Adriana Lima ile Metin Hara kavuştu!
  • Erkan Petekkaya ekrana dönüyor!
Hanife başörtüsünü çıkarttı...