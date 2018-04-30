Bensu Soral nişanlısının sözlerine çok bozuldu!

Magazin - 30.04.2018 21:00

Bensu Soral, düğün tarihlerini açıkladı!

Bensu Soral o iddiaları yalanladı!

Bensu Soral'a şaşırtan teklif!

Oyuncu Bensu Soral, Instagram'ın en çok beğenilen ünlüleri arasında yer alıyor. Soral'ın Instagram'a yüklediği fotoğraflar kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum alıyor.Hakan Baş ile nikah masasına oturmaya hazırlanan oyuncu Bensu Soral, önceki akşam nişanlısının basın mensuplarına söylediği sözlere bozuldu. Soral, muhabirlere evlendikten sonra oyunculuğu bırakmayacağını açıkladı. Hakan Baş bu sırada araya girip, " Bensu muhteşem bir oyuncu. Güzel kız rollerinde çok başarılı " dedi.Bunun üzerine bozulan Bensu Soral, Yılmaz Erdoğan'ın 13 yıl aradan sonra çekeceği 'Organize İşler'in devam filminde oynamaya hazırlandığını ancak henüz imza atılmadığını belirtti. Soral, nişanlısının sözlerine karşılık olarak, " Bu güzel kız algısını Organize İşler filmindeki rolümle yıkacağım inşallah " diye yanıt verdi.