Bensu Soral nişanlısının sözlerine çok bozuldu!

Mart ayında evliliğe ilk adımı atan Bensu Soral ve Hakan Baş, 5 ay sonra evlenecek. Eylül'de Beşiktaş'ta bir otelde gerçekleştirilecek düğün ile dünyaevine girecek olan çift önceki akşam Ulus Sunset'te yemek yedi. Çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtlayan çiftten Bensu Soral, nişanlısının sözlerine bozuldu.

Magazin - 30.04.2018 21:00
Bensu Soral nişanlısının sözlerine çok bozuldu!
Oyuncu Bensu Soral, Instagram'ın en çok beğenilen ünlüleri arasında yer alıyor. Soral'ın Instagram'a yüklediği fotoğraflar kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum alıyor.

Bensu Soral, düğün tarihlerini açıkladı!

Bensu Soral, düğün tarihlerini açıkladı!



Hakan Baş ile nikah masasına oturmaya hazırlanan oyuncu Bensu Soral, önceki akşam nişanlısının basın mensuplarına söylediği sözlere bozuldu. Soral, muhabirlere evlendikten sonra oyunculuğu bırakmayacağını açıkladı. Hakan Baş bu sırada araya girip, " Bensu muhteşem bir oyuncu. Güzel kız rollerinde çok başarılı " dedi.

Bunun üzerine bozulan Bensu Soral, Yılmaz Erdoğan'ın 13 yıl aradan sonra çekeceği 'Organize İşler'in devam filminde oynamaya hazırlandığını ancak henüz imza atılmadığını belirtti. Soral, nişanlısının sözlerine karşılık olarak, " Bu güzel kız algısını Organize İşler filmindeki rolümle yıkacağım inşallah " diye yanıt verdi.

Bensu Soral o iddiaları yalanladı!

Bensu Soral o iddiaları yalanladı!



Bensu Soral'a şaşırtan teklif!

Bensu Soral'a şaşırtan teklif!
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Bağlantılar: Bensu Soral, Hakan Baş

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