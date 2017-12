"Beni soğuk buluyorlar!"

Emre Saygı’nın hazırlayıp sunduğu, Türkiye’nin ilk interaktif talk show programı “Hadi Be”nin konuğu, ünlü şarkıcı Derya Uluğ oldu.

Hayli keyifli anların yaşandığı “Hadi Be” canlı yayınında Emre Saygı ve sosyal medya kullanıcılarının sorularını yanıtlayan Derya Uluğ, samimi açıklamalarda bulundu.



Kıyafetlerimi kendim tasarlayacağım



Derya Uluğ, “Şarkıcı olmasan hangi mesleği yapardın?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Futbolcu olurdum. Aşçı ya da terzi de olabilirdim, styling yapabilirdim. Onlara çok fazla yeteneğim var çünkü. Tekstilci kızıyım zaten, kumaşların içinde büyüdüm. Küçükken yastıklar filan dikerdim. Annem de terzilik yapıyormuş, bana hamileyken bırakmış. İleride inşallah evimin bir yerinde atölye kurup bütün kıyafetlerimi kendim tasarlayacağım. Böyle bir hayalim var.”



Öfkeliyken güzel besteler çıkıyor



Derya Uluğ, üzgün ve öfkeliyken güzel besteler yaptığını söyledi: “Tamamıyla Allah vergisi bir şey bu. İlham geldiği her an, özellikle çok üzgünken, çok öfkeliyken çok güzel şeyler çıkıyor. Sonra hemen geçiyor öfkem, üzüntüm böyle iyi şeyler çıktığını görünce. O ilham nasıl geliyor hiç bilmiyorum. Ama beni uyutmuyor bazen. Mesela hiç unutmuyorum, İrem’in televizyon programına katılacağım gün sabah 9-10 gibi orada olmam lazımdı. Saat sabah 5 buçuk-6’ya geliyor ve ben uyumak için artık ağlıyorum. Uyuyamıyorum. Gözümü kapatıyorum, içim geçiyor, bir dörtlük geliyor aklıma. Kalkıyorum bir şarkı yapıyorum. O gece 13 tane şarkı yazdım. Normalde 3-4 tane şarkı çıktığı oluyor bir gecede. Ama o benim için efsaneydi.”



“Ne kadar ufakmışsın” diyorlar



1.62 cm boyunda olduğunu söyleyen Derya Uluğ, “Ufak tefeğim ben. Görenlerin yüzde 90’ı ‘Ne kadar ufakmışsın’ diyor. Ekranda ve sahnede iri göründüğümüz için günlük hayatta gördüklerinde şaşırıyorlar. ‘Minnacıksın sen’ diyorlar. Ama bodur tavuk her zaman piliçtir arkadaşlar.”



Beni soğuk buluyorlar



Derya Uluğ, diğer popçular arasında kendisini farklı kılan ne gibi bir özelliği olduğu sorusunu şöyle yanıtladı: “Kimse kimseden üstün değil. İnsanız hepimiz öncelikle. Beni farklı görüyorlarsa ne mutlu bana. Ama beni çok soğuk buldukları için, her zaman ondan ayırdıkları özelliğim bu herhalde.”



Sadece Ebru Gündeş’e vokal yaptım



Derya Uluğ, sadece Ebru Gündeş’e vokal yaptığını söyledi: “Ben 15 yaşımdan beridir solist olarak sahneye çıkıyorum. Hayatımda sadece Ebru Gündeş’e vokal yaptım. Ona vokal yaparken de yine sahne almaya devam ediyordum. Şöyle bir şey oldu; arka taraftan ön tarafa bakmayı öğrendim. İşin arka planından ön tarafı izlemek benim için ayrı bir tecrübe oldu. Kendi sahnelerimde nelerimin eksik olduğunu gördüm, onları düzelttim. İyi ki oldu.”



Tarkan ‘Seni gururla takip ediyorum’ dedi



Derya Uluğ, Tarkan’la karşılaştığında aralarında geçen diyaloğu da paylaştı: “Tarkan’ı gördüğünüzde heyecanlanmamanızın imkanı yok. Müthiş biri. Stüdyoya girdi, Asil (sevgilisi Asil Gök) onun bir şarkısında vokal yaptı. Ozan Abi, Asil ve ben oturuyorduk. Tarkan girdi içeri, ‘Merhaba Derya’ dedi. Ben çok onore oldum. ‘Seni gururla takip ediyorum ve çok beğeniyorum’ dedi. O an büyük bir heyecan yaşadım. Gerçekten bir ışığı var. Mükemmel bir Türkçesi ve müthiş bir mütevazılığı var.”

