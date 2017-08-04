Bengü'den şiirle aşk ilanı!

Bengü Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafın altına yazdığı şiirle aşkını haykırdı.

Magazin - 04 Ağustos 2017 13:45
Bir süredir Selim Selimoğlu'yla aşk yaşayan Bengü, sevgilisiyle el ele çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından Turgut Uyar'ın "Göğe Bakma Durağı" şiiriyle paylaştı. Bengü'nün aşk dolu gönderisi binlerce beğeni ve yorum aldı.


İşte o şiir:

Göğe Bakma Durağı

İkimiz birden sevinebiliriz göğe bakalım

Şu kaçamak ışıklardan şu şeker kamışlarından

Bebe dişlerinden güneşlerden yaban otlarından

Durmadan harcadığım şu gözlerimi al kurtar

Şu aranıp duran korkak ellerimi tut

Bu evleri atla bu evleri de bunları da

Göğe bakalım

Falanca durağa şimdi geliriz göğe bakalım

İnecek var deriz otobüs durur ineriz

Bu karanlık böyle iyi afferin Tanrıya

Herkes uyusun iyi oluyor hoşlanıyorum

Hırsızlar polisler açlar toklar uyusun

Herkes uyusun bir seni uyutmam bir de ben uyumam

Herkes yokken biz oluruz biz uyumayalım

Nasıl olsa sarhoşuz nasıl olsa öpüşürüz sokaklarda

Beni bırak göğe bakalım

Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum göğe bakalım

Tuttukça güçleniyorum kalabalık oluyorum

Bu senin eski zaman gözlerin yalnız gibi ağaçlar gibi

Sularım ısınsın diye bakıyorum ısınıyor

Seni aldım bu sunturlu yere getirdim

Sayısız penceren vardı bir bir kapattım

Bana dönesin diye bir bir kapattım

Şimdi otobüs gelir biner gideriz

Dönmeyeceğimiz bir yer beğen başka türlüsü güç

Bir ellerin bir ellerim yeter belliyelim yetsin

Seni aldım bana ayırdım durma kendini hatırlat

Durma kendini hatırlat

Durma göğe bakalım..

Turgut Uyar
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Bengü, Selim Selimoğlu

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Gülse Birsel yeni filminin oyuncu kadrosunu açıkladı!
  • Stewart'tan ilginç açıklama: Aşk hayatım peynir gibi
  • Özil Ailesi’nden gelin ziyareti
  • Buse Terim'den o tweet'e ilişkin açıklama
  • Ece Seçkin'in pilot sevgilisiyle paylaştığı fotoğraf olay oldu

Gülse Birsel yeni filminin oyuncu kadrosunu açıkladı!

MAGAZİN HABERLERİ

  • Büşra'yı görenler inanamıyor!
  • Seki konsere böyle hazırlanıyor!
  • Hande'ye Bensu'dan yanıt var!
  • Ziynet Sali'nin sevgilisi evli çıktı!
  • Plajı yakan ikili!
  • Şeyda Coşkun'a soruşturma açıldı
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Adını yatlara yazdı!
  • Murat Başoğlu eve kapandı!
  • Kıvanç Tatlıtuğ bu kez yakaladı!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Asena Atalay o isimle aşk mı yaşıyor?
  • Özcan Deniz yeni sevgilisiyle yakalandı
  • Dizi oyuncusuna trafikte yumruk
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Şeyda Coşkun'a soruşturma açıldı
  • Hande Soral'a Bensu'dan yanıt gecikmedi!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Cefi: Seda Sayan ile çok iyi arkadaşız!
Asena Atalay o isimle aşk mı yaşıyor?