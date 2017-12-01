Popçu Bengü’nün,sevgilisi Selim Selimoğlu ile evlilik hazırlığında olduğu iddia edildi. Bengü, daha önce Selim Selimoğlu’nun anne ve babasıyla tanışarak ilişkilerine resmiyet kazandırmıştı. Selimoğlu da bu ay Bengü’nün İzmir’de bulunan ailesiyle tanıştı. 2018 yılının yaz aylarında nikah masasına oturmak isteyen ünlü çiftin, birbirinin aileleriyle tanışarak, bu sürece hız verdiği iddia edildi.
Bengü, sevgilisini ailesiyle tanıştırdı!
Uzun süredir Selim Selimoğlu ile aşk yaşayan Bengü, sevgilisini ailesiyle tanıştırdı. Çiftin evlilik hazırlığında olduğu iddia edildi.Magazin - 01.12.2017 19:15
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