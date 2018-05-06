Bengü ile Selim Selimoğlu nişanladı!

Bengü 1 yıldır birlikte olduğu Selim Selimoğlu ile aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlandı.

Magazin - 06.05.2018 09:43
Bengü ile Selim Selimoğlu nişanladı!
Bengü ile bir yıldır birlikte olduğu Selim Selimoğlu nişan yüzüklerini taktı. Ailelerin katıldığı tören Bengü’nün, Acarkent’teki villasında yapıldı. Tören için Bengü’nün İzmir’de yaşayan ailesi de İstanbul’a geldi. Bengü’ye sevgilisi geçen ay doğum gününü kutlamak için gittikleri Paris’te evlenme teklifi etmişti.

İŞTE NİŞANDAN KARELER:
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