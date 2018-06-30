Bengü gelin kampına girdi

Magazin - 30.06.2018 14:58

Bengü yaz konserlerine başladı!

Düğün için beş tır çiçek!

Bengü: "Çok sevdik be usta!"

29 Ağustos'ta Selim Selimoğlu ile nikah masasına oturacak olan Bengü, kendisini kampa aldı. Bir diyet programına başlayan şarkıcı haftanın 4-5 günü de spora gidiyor. Ayrıca bakımına da son derece özen gösteren Bengü güzellik merkezlerinden de çıkmıyor.Bengü önceki gün de Kuruçeşme'de bir kuafördeydi. İçerde tam 8 saat kaldı. “Kuaför arkadaşım Erhan dükkanını benim için kapattı. 15.00’te geldim, 23.00’te çıkıyorum” dedi.