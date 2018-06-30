Bengü gelin kampına girdi

İşadamı Selim Selimoğlu’yla evlilik hazırlığı yapan Bengü resmen kuaförü kapattırdı.

Magazin - 30.06.2018 14:58
Bengü gelin kampına girdi
29 Ağustos'ta Selim Selimoğlu ile nikah masasına oturacak olan Bengü, kendisini kampa aldı. Bir diyet programına başlayan şarkıcı haftanın 4-5 günü de spora gidiyor. Ayrıca bakımına da son derece özen gösteren Bengü güzellik merkezlerinden de çıkmıyor.

Bengü yaz konserlerine başladı!

Bengü yaz konserlerine başladı!




Bengü önceki gün de Kuruçeşme'de bir kuafördeydi. İçerde tam 8 saat kaldı. “Kuaför arkadaşım Erhan dükkanını benim için kapattı. 15.00’te geldim, 23.00’te çıkıyorum” dedi.

Düğün için beş tır çiçek!

Düğün için beş tır çiçek!





Bengü:

Bengü: "Çok sevdik be usta!"
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