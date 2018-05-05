Bengü bu akşam nişanlanıyor!

Magazin - 05.05.2018 11:42

Bengü, bir yıldır birlikte olduğu Selim Selimoğlu'ndan geçtiğimiz ay Paris'te evlenme teklifi almıştı. Sevgilisine "Evet" cevabını veren ünlü popçu heyecanını sosyal medyadan sevenleriyle paylaşmıştı. ünlü popçu bu akşam nişanlanıyor.Pop şarkılarının sevilen ismi Bengü, bu akşam Acarkent'teki evinde aile arasında bir nişan töreni düzenliyor. Çift, merasimin ardından nişanlanacak. Ünlü popçunun İzmir'de yaşayan ailesi nişan töreni için İstanbul'a geldi.Bengü, mutluluğunu sosyal medyadan sevenleriyle paylaşmayı ihmal etmedi.