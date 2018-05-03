"Ben büyük oynarım!"

Kıvanç Tatlıtuğ, Organize İşler 2'de!

İstanbul Kalamış'ta düzenlenen bir ödül törenine katılan Mustafa Erdoğan, kardeşinin uzun zaman sonra yeniden çekmeye karar verdiği 'Organize İşler 2' ile ilgili esprili sözler dile getirdi.Yılmaz Erdoğan, 13 yıl sonra Organize İşler'in devamı olarak 'Organize İşler 2' filmini çekeceğini açıklamıştı. Erdoğan, şu günlerde oyuncu kadrosunu tamamlamaya çalışıyor.Mustafa Erdoğan, katıldığı ödül töreninde basın mensuplarının sorularını cevapladı. Sanat yönetmeni Erdoğan'a "Organize İşler 2" hakkında birçok soru soruldu.Filmin detayları hakkında bilgisi olmadığını dile getiren Mustafa Erdoğan, "Ben de merak ediyorum. Sete çıktıklarında ziyaret ederim ama küçük bir rol verirse kabul etmem. Büyük rolü oynarım"diyerek espri yaptı.