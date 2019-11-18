Amerikalı oyuncu Bella Thorne, geçtiğimiz hafta bir hackerın saldırısına uğramış ve özel fotoğraflarının yayınlanmasıyla tehdit edilmişti. Bu olayın ardından güzel oyuncu tehdit edildiği fotoğrafları kendi paylaşmıştı.
DUŞ SONRASI POZU
Güzel oyuncu şimdi de duştan çıktıktan sonraki halini sosyal medya hesabında paylaştı. Fotoğraf sosyal medyada olay oldu. Thorne, yaklaşık 1,5 milyon beğeni aldı.
Bella Thorne'un üstsüz pozu olay oldu!
Sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Bella Thorne, bu sefer de üstsüz fotoğraf paylaştı.
18.11.2019 15:20 Dünya Magazin