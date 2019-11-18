Bella Thorne'un üstsüz pozu olay oldu!

Amerikalı oyuncu Bella Thorne, geçtiğimiz hafta bir hackerın saldırısına uğramış ve özel fotoğraflarının yayınlanmasıyla tehdit edilmişti. Bu olayın ardından güzel oyuncu tehdit edildiği fotoğrafları kendi paylaşmıştı.Güzel oyuncu şimdi de duştan çıktıktan sonraki halini sosyal medya hesabında paylaştı. Fotoğraf sosyal medyada olay oldu. Thorne, yaklaşık 1,5 milyon beğeni aldı.