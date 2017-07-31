Bella Hadid ve Kendall Jenner şıklık yarışında!

Dünya Magazin - 31 Temmuz 2017 23:59

Ünlü model Bella Hadid, arkadaşı model Kendall Jenner ile New York'ta görüntülendi.Kendall Jenner, turuncu transparan bluz gömleğiyle dikkat çekerken gömleğinin altına iç çamaşırı giymemesi gözlerden kaçmadı. Bella Hadid ise, straplez bluz tercih etti.İkilinin şıklığı göz kamaştırırken tüm dikkatler üzerlerindeydi.