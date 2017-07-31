Bella Hadid ve Kendall Jenner şıklık yarışında!

Ünlü modeller Bella Hadid ve Kendall Jenner, New York sokaklarında şıklık yarışındaydılar.

Dünya Magazin - 31 Temmuz 2017 23:59
Bella Hadid ve Kendall Jenner şıklık yarışında!
Ünlü model Bella Hadid, arkadaşı model Kendall Jenner ile New York'ta görüntülendi.

Kendall Jenner, turuncu transparan bluz gömleğiyle dikkat çekerken gömleğinin altına iç çamaşırı giymemesi gözlerden kaçmadı. Bella Hadid ise, straplez bluz tercih etti.

İkilinin şıklığı göz kamaştırırken tüm dikkatler üzerlerindeydi.

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