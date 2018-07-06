Bella Hadid seksi selfie'siyle rezil oldu!

Bella Hadid'in kendini inceltmek için kullandığı Instagram filtresi, hemen arkasındaki dolabı yamultunca olanlar oldu.

Dünya Magazin - 07.07.2018 00:00
Bella Hadid seksi selfie'siyle rezil oldu!
Dünyaca ünlü model Bella Hadid, Instagram'dan yaptığı bikinili paylaşımla olay oldu. Güzel manken kırmızı bikinili bir karesini sayfasına yükledi ve hayranlarının yüreğini hoplattı.

Bella Hadid'in 'Paris' pozu!

Bella Hadid'in 'Paris' pozu!




Bella Hadid'den estetik itirafı!

Bella Hadid'den estetik itirafı!



Ancak Bella, kısa süre sonra kendini takipçilerinin eleştiri oklarının hedefinde buldu. Çünkü photoshopla kendisini incelten süper model arkada bulunan komidini de yamultmuştu. Özellikle Türk takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutulan Hadid'e "Bella sen de shop yapacaksan biz ne yapalım" şeklinde yorumlar geldi.


Bella Hadid Cannes'ı resmen salladı!

Bella Hadid Cannes'ı resmen salladı!
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Bağlantılar: Bella Hadid

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