Bella Hadid seksi selfie'siyle rezil oldu!

Dünya Magazin - 07.07.2018 00:00

Bella Hadid'in 'Paris' pozu!

Bella Hadid'den estetik itirafı!

Bella Hadid Cannes'ı resmen salladı!

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, Instagram'dan yaptığı bikinili paylaşımla olay oldu. Güzel manken kırmızı bikinili bir karesini sayfasına yükledi ve hayranlarının yüreğini hoplattı.Ancak Bella, kısa süre sonra kendini takipçilerinin eleştiri oklarının hedefinde buldu. Çünkü photoshopla kendisini incelten süper model arkada bulunan komidini de yamultmuştu. Özellikle Türk takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutulan Hadid'e "Bella sen de shop yapacaksan biz ne yapalım" şeklinde yorumlar geldi.