Bella Hadid gözyaşlarına boğuldu!

Dünya Magazin - 27.04.2018 18:36

Dünyanın her yerinde güçlü kadın simgelerinden biri haline gelen Serena Williams'ın hayatı HBO tarafından ekranlara taşındı.5 bölümlük belgeselin tanıtımı önceki gün New York'ta düzenlenen bir davetle gerçekleştirildi. Tenisçinin ailesinin ve yakın dostlarının yer aldığı gösterime model kardeşler Gigi ile Bella Hadid de katıldı.Belgeseli izlerken çok duygulandığını dile getiren Bella, Serena Williams'ı övgülere boğdu.Hadid Instagram hesabından davette çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, "İzlemeye başladıktan 20 saniye sonra ağlamaya başladım. Bu şimdiye kadar gördüğüm en ilham verici ve duygusal belgeseldi. Sen çok güçlü bir kadınsın, seni çok seviyorum" notunu düştü.'Being Serena' adlı belgesel 2 Mayıs'ta ekranlara gelecek.