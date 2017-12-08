Bella gibi olmanın bedeli 35 bin TL!

Artık güzelliğin bir paketi var...

Sağlık - 08.12.2017 10:00
Bella gibi olmanın bedeli 35 bin TL!
Kadınlar, ünlü yıldızlara benzemek için kişiyi baştan aşağı değiştiren tightlighting estetik paketini yaptırıyor. Her şeyde olduğu gibi güzelliğinde trendleri var. Kimi zaman Jennifer Lopez'in kalçası kimi zaman Angelina Jolie dudakları... Şimdilerdeki trend ise tüm hatlarıyla ünlü yıldızların vücut ölçülerine sahip olmak.

Independent kaynaklı habere göre, ABD’de çok sayıda kadın Bella Hadid, Kendall Jenner, Jennifer Lopez veya Angelina Jolie gibi kalça, kol ve bacaklara sahip olabilmek için tightlighting adı verilen estetik cerrahi müdahaleye razı oluyor.

Tightligting paketleri kalça kaldırma, baldır implantları, konturlama ve liposuction uygulamalarını içeriyor. Yapılan operasyonda tüm vücut formu değişiyor. Kadınlar en çok Bella Hadid’in ölçülerini tercih ediyor. Kadınların bu tercihi onlara hem 35 bin TL'ye patlıyor hem de uzun ve sancılı nekahat dönemi geçiriyor.
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